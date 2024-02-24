Свиридова объяснила, почему перенесла концерт
Алена Свиридова вынуждена перенести свой концерт. Певица в личном блоге выложила видеоролик прямо из процедурного кабинета медицинского учреждения. Она сказала, что не «загорает», а лежит под капельницей. Певица сильно заболела.
«Прошу прощения, что обломала вам планы на выходные, но организм дал сбой», - написала Свиридова.
Концерт, по ее словам, не будет отменен, а только перенесен. Звезда надеется, что 10 марта уже будет в рабочем состоянии, сообщает «Московский Комсомолец».
Певица для большинства людей стала человеком «вне времени». Ее многие воспринимают как звезду, которой немного за 30, и продолжают слушать песню «Розовый фламинго», которая стала хитом в 90-е годы. Звезда прекрасно выглядит, но на самом деле ей уже за шестьдесят.
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