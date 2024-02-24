Свиридова объяснила, почему перенесла концерт

Алена Свиридова вынуждена перенести свой концерт. Певица в личном блоге выложила видеоролик прямо из процедурного кабинета медицинского учреждения. Она сказала, что не «загорает», а лежит под капельницей. Певица сильно заболела.

«Прошу прощения, что обломала вам планы на выходные, но организм дал сбой», - написала Свиридова.

Концерт, по ее словам, не будет отменен, а только перенесен. Звезда надеется, что 10 марта уже будет в рабочем состоянии, сообщает «Московский Комсомолец».