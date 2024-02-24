Пригожин высказался о попытках «запретить» русскую культуру
Иосиф Пригожин убежден, что запретить культуру невозможно, поскольку она – главное богатство страны.
«Главное богатство России — это ее культура. Это самое большое наследие, которое есть у нашей страны, богатейшая культура. Она не просто оставляет свой след, она формирует человеческий разум в нужном русле. Как только вы отказываетесь от культуры, обладающей такими фантастическими ресурсами, вы становитесь бедным, — заявил Пригожин.
Как сообщают news.ru, супруг певицы Валерии назвал провальными попытки «отмены» русского языка и наших спортсменов.
«Войны были, но Пушкин оставался Пушкиным, Толстой — Толстым, все произведения великих писателей по-прежнему остаются актуальными на всей планете, это база», — сказал он.
Ранее Иосиф Пригожин, продюсировавший Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, а также свою жену Валерию, отмечал, что на фоне развития стриминговых сервисов его доходы падают.