Пригожин высказался о попытках «запретить» русскую культуру

«Главное богатство России — это ее культура. Это самое большое наследие, которое есть у нашей страны, богатейшая культура. Она не просто оставляет свой след, она формирует человеческий разум в нужном русле. Как только вы отказываетесь от культуры, обладающей такими фантастическими ресурсами, вы становитесь бедным, — заявил Пригожин.