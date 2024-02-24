Обнародованы условия райдера Тимати

Стали известны детали райдера Тимати. В списке, в частности, отмечается подача личного вертолета, французского коньяка и стула для охранника. Детально прописаны условия трансфера. Билеты только бизнес-класса. В аэропорту грузчики должны принять оборудование.

Автомобиль представительского класса с тонированными стеклами. Если путь от аэропорта до места проведения концерта больше, чем 50 километров, требуется частный вертолет, желательно Eurocopter. Об этом информирует Телеграм-канал baza.

Размещение в лучшей гостинице города. Тимати - номер класса «люкс» с мини-баром, а для его команды — 12 стандартных номеров. Рядом с номером Тимати нужно поставить стул для охранника. Обязательно наличие спортзала. Если его нет в отеле, то заказчик должен договориться с ближайшим.

В гримерку приносят фрукты, бутерброды, французский коньяк ХО или VSOP, 10 баночек Red Bull и 14 черных полотенец. Стул для охранника также необходим.

За неисполнение заказчиком какого- либо пункта райдера выставляется штраф в 1000 долларов.

Выступать рэпер готов за 5, 5 миллиона рублей, за неудобно расположенную дальнюю локацию добавляется еще 1, 5 миллиона.