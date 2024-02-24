Продюсер объяснил появление Хованского на концерте Моргенштерна*
Павел Рудченко убежден, что блогер Юрий Хованский пришел на концерт Моргенштерна в Сербии из-за желания привлечь к себе внимание. Прим этом продюсер отметил, что россияне уже устали от всяческих скандалов, пишут news.ru.
«Это определенный способ привлечь внимание к своим персонам. Поэтому всевозможные такие моменты устраиваются. Но сейчас, мне кажется, уже малоинтересно наблюдать за этими персонами, что они там творят, это их личное дело. Мне кажется, для российского народа, для публики в России уже малоинтересно, чем они занимаются за границей, это их местные развлекухи, — сказал Рудченко.
При этом, конечно, разово оба участника потасовки выиграют - какое-то время интерес будет подогрет.
Напомним, блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время концерта рэпера Алишера Моргенштерна в Сербии. По словам очевидцев, блогер начал отпускать нелестные комментарии в сторону фанатов артиста, из-за чего между ними произошла драка.
*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов