Продюсер объяснил появление Хованского на концерте Моргенштерна*

«Это определенный способ привлечь внимание к своим персонам. Поэтому всевозможные такие моменты устраиваются. Но сейчас, мне кажется, уже малоинтересно наблюдать за этими персонами, что они там творят, это их личное дело. Мне кажется, для российского народа, для публики в России уже малоинтересно, чем они занимаются за границей, это их местные развлекухи, — сказал Рудченко.