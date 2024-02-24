Панайотов назвал отличие россиян от американцев
Александр Панайотов признался, что ощущал себя в США некомфортно. Об этом певец рассказал журналистам 5 Канала в кулуарах мероприятия, посвященному 90-летию со дня рождения Василия Ланового «Гордиться славою своих предков».
Панайотов отметил, что побывал во многих странах, но душевность и любовь, видит только у граждан России.Он констатировал, что в Америке ощущаешь себя пустым местом и людям ты совершенно не интересен. В России же даже между случайными прохожими может появиться зрительный и душевный контакт.
«Любовь ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь. Все это теплота душевная. Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой, за вот этим всем. Здесь все по-другому», — рассказал артист.
Александр Панайотов еще 25 декабря 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Его лишили госнаград и заблокировали счета.