Артур Смольянинов после начала СВО покинул Россию. Артист говорил, что у него много предложений, из которых он выбрал самое интересное – поработать в Америке.

Но с карьерой в США не сложилось, и в итоге Артур перебрался в Ригу. Там он выступает в кафе и ресторанах, исполняя под гитару песни собственного сочинения. В паре с ним на играет пианист. Смольянинов называет этот творческий коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek, которую он создал полгода назад, и с которой выступал в переходах.

Как информирует портал passion.ru, одно из таких выступлений прошло 21 февраля в Риге. В заведение на улице Бруниниеку пришли несколько десятков человек. Для них артист исполнил 17 песен.

За этот концерт он получил 500 евро и ужин за счет кафе.

Уехавший в Латвию актер Артур просрочил в России кредит. Приставы пытаются взыскать с него 150 тысяч рублей за кредит, штрафы за дискредитацию армии и нарушения правил дорожного движения.