Пенкин в Екатеринбурге заказал зрителям шампанское

«Во-первых, сходить на спектакль с хорошими актерами это всегда приятно, потому что старая школа театральная. А во-вторых, хорошо, что у нас сегодня свободное время, потому что у нас завтра концерт в Екатеринбурге, и мы можем себе позволить сходить на спектакль и немножко развеяться от гастролей. Поэтому я очень рад, что я сегодня здесь», - объяснил журналистам Сергей Пенкин.