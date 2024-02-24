Пенкин в Екатеринбурге заказал зрителям шампанское
Сергей Пенкин прилетел на спектакль с Ириной Муравьевой в Екатеринбург. Муравьева сыграла в постановке «Не в свои сани не садись» во Дворце молодежи 23 февраля.
Как сообщает «Комсомольская Правда», Сергей Пенкин заранее поинтересовался у организаторов мероприятия, могут ли они выделить ему несколько билетов. Певцу и его помощникам предоставили хорошие места в центре зала.
«Во-первых, сходить на спектакль с хорошими актерами это всегда приятно, потому что старая школа театральная. А во-вторых, хорошо, что у нас сегодня свободное время, потому что у нас завтра концерт в Екатеринбурге, и мы можем себе позволить сходить на спектакль и немножко развеяться от гастролей. Поэтому я очень рад, что я сегодня здесь», - объяснил журналистам Сергей Пенкин.
Во Дворец молодежи Пенкин приехал заранее. Он не отказывал желающим в совместном фото, зашел в буфет и оплатил для нескольких столиков шампанское.
Ранее звезда российской эстрады Сергей Пенкин, которого также называют «серебряным принцем», произвел фурор на своем концерте в Нижневартовске. Он впечатлил зрителей не только вокалом, но и яркими нарядами. В качестве сюрприза Пенкин угостил всех поклонников шампанским.