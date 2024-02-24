Волочкова обвинила мать в своих неудачах с мужчинами

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой была и остается одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса: в юности танцовщица была в отношениях со знаменитыми мужчинами, однако до сих пор не состоит в официальном браке. Во всех своих неудачах в любви Волочкова винит собственную мать.

© Вечерняя Москва

По словам балерины, ее мать, Тамара Владимировна, всегда вмешивалась в ее личную жизнь. Например, именно она стала причиной расставания Волочковой и олигарха Сулеймана Керимова: женщина настроила возлюбленных друг против друга.

— Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна: папа ее оставил, — возмутилась танцовщица.

Иногда желание во всем контролировать свою дочь доводило Тамару Владимировну до проживания в квартире Волочковой и ее возлюбленного. В это время звезде приходилось постоянно терпеть упреки со стороны матери.

— Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры, — призналась Волочкова.

Именно по наставлению своей матери балерина отказалась давать фамилию своего бывшего возлюбленного, Игоря Вдовина, их общей дочери, отметила танцовщица в интервью шоу «Психореалити» в социальной сети «Вконтакте».