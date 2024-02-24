Моргенштерн* подрался с Хованским на своем концерте в Сербии

Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время концерта рэпера Алишера Моргенштерна* в Сербии. По словам очевидцев, блогер начал отпускать нелестные комментарии в сторону фанатов артиста, из-за чего между ними произошла драка.

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— Моргенштерн*, в попытке сохранить оставшихся слушателей, как-то очень хлипко налетел на Юрия — началось подобие драки, — написало издание Readovka.

Уточняется, что потасовка произошла из-за неприятных слов, которые высказал Хованский публике.

После этого инцидента подошла охрана рэпера. Блогера подняли и увели со сцены.

Актер Никита Кологривый рассказал, что ему очень импонирует образ Алишера Моргенштерна*, которого он считает честным человеком. По мнению артиста, Моргенштерн* обладает хорошими навыками актерского мастерства. Кологривый также подчеркнул, что понимает творчество музыканта и восхищается созданным им в медиапространстве образом.

В конце января Алишеру Моргенштерну* могли запретить въезд в Дубай из-за неоплаченных долгов. Такое мнение выразила адвокат Елена Сенина.