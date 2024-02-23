Безруков едва не стал жертвой кибер-мошенников

Сергей Безруков рассказал, как едва не попался на уловку телефонных мошенников. Так, худруку Губернского театра недавно пришло голосовое сообщение от Константина Хабенского. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Привет Серега, как дела, то-се… В конце говорит, что ищет инвесторов для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов, предлагает тоже поучаствовать. Ну что ж, дело благое, да и сумма приемлемая…» - написал в микроблоге Сергей Безруков.

Артист едва не поддался порыву сделать перевод. Но все же решил сначала позвонить Хабенскому. И этот звонок подтвердил – голос коллеги из МХТ имени Чехова имитировали кибер-дельцы.

«Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам театра, и, честно, внутренне похолодел… Если попросят некую сумму на какое-то доброе дело, вплоть до помощи собачьему приюту, не поленитесь, проверьте. Технический прогресс, как и цинизм негодяев, не стоит на месте. Будьте, пожалуйста, бдительны», - обратился к подписчикам Сергей Витальевич.