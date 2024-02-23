Литвинова призналась, что переезд в Париж «открыл новую молодость»

«Начинать новую жизнь, это как открывать новую молодость. Почему люди этого так боятся? Этого не нужно бояться, надо бросаться в это, тебя ждут все те же самые испытания. Короче говоря, хочешь омолодиться, начинай жизнь заново. Как бы это ни было трудно», — рассказала Литвинова