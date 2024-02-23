Литвинова призналась, что переезд в Париж «открыл новую молодость»
Рената Литвинова в 2022 году уехала из России во Францию. Там у нее уже была недвижимость. Спустя два года 57-летняя актриса рассказала журналистам, что не жалеет об эмиграции.
Как информирует портал passion.ru со ссылкой на RFI, актриса полна творческих планов и еще год назад поставила в местном театре моноспектакль «Кактус». Кроме постановки, у нее много различных проектов. Актрису можно увидеть и на модных показах.
Безусловно, Рената испытывает колоссальные трудности, но это, по словам актрисы, даже на пользу.
«Начинать новую жизнь, это как открывать новую молодость. Почему люди этого так боятся? Этого не нужно бояться, надо бросаться в это, тебя ждут все те же самые испытания. Короче говоря, хочешь омолодиться, начинай жизнь заново. Как бы это ни было трудно», — рассказала Литвинова
Поклонники актрисы удивляются, как ей удается сохранять себя, а также продолжать оставаться востребованной моделью. Сама Литвинова однажды рассказала, что секрет ее медленного старения кроется в регулярных физических тренировках.