Умер известный российский комик, актер и телеведущий Константин Капитан

Константин Капитан, артист и шоумен, скончался в возрасте 56 лет. О смерти комика сообщили его близкие на его странице в соцсетях.

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«Константин Капитан оставил после себя уникальное Наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане», - говорится в сообщении.

Капитан родился в 1967 году, в детстве жил на Украине, затем приехал в Ленинград, где в 1993 году окончил ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Работал в Санкт-Петербургском Государственном музыкально-драматическом театре «Буфф» с 1989 по 1994 год, а также ведущим шоу-программ в петербургском клубе «Хали-Гали», в 2002 году стал ведущим в кабаре «Дежа Вю», сообщает «Московский Комсомолец». Снимался в кино с 1990-х годов.