Кадышева рассказала о былой популярности за рубежом.

Надежда Кадышева более трех десятков лет является солисткой коллектива «Золотое кольцо». В 1988 году ансамбль специально для нее создал муж певицы Александр Костюк.

В те годы группа отправилась работать в Соединенные Штаты. Как вспоминает Надежда Кадышева, тогда им сопутствовал успех. Стилизованные русские песни принесли ей с супругом первые большие деньги, пишет teleprogramma.pro.

«В Америке мы собирали полные залы, выпустили первые диски, стали нормально зарабатывать», - сказала Кадышева.

Коллектив Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» в последнее время практически не выступает. Как писали СМИ, у исполнительницы проблемы со здоровьем, поэтому она отказывается от концертов.