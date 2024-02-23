Кадышева рассказала о былой популярности за рубежом.
Надежда Кадышева более трех десятков лет является солисткой коллектива «Золотое кольцо». В 1988 году ансамбль специально для нее создал муж певицы Александр Костюк.
В те годы группа отправилась работать в Соединенные Штаты. Как вспоминает Надежда Кадышева, тогда им сопутствовал успех. Стилизованные русские песни принесли ей с супругом первые большие деньги, пишет teleprogramma.pro.
«В Америке мы собирали полные залы, выпустили первые диски, стали нормально зарабатывать», - сказала Кадышева.
Коллектив Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» в последнее время практически не выступает. Как писали СМИ, у исполнительницы проблемы со здоровьем, поэтому она отказывается от концертов.
Возможно, из-за этого ООО «Театр „Золотое кольцо“», учредителем которого является Кадышева, обязали заплатить государству 1,6 миллиона рублей.