У Ивлеевой образовались многомиллионные долги

С Анастасии Ивлеевой могут взыскать 23,5 миллиона рублей из-за долгов по ее московскому бару «Капельница», который никогда не работал. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Компания Анастасии ООО «Капельница групп» была создана 2021 году, чтобы открыть бар, но открытие так и не состоялось.

Позднее бизнесмен Александр Мокров подал на ООО Ивлеевой иск на 15,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в связи с запуском бара. «Капельница групп» иск проиграла. Компанию признали банкротом.

Компания ООО «Депо» также подала в суд. С компании Ивлеевой за аренду помещения под бар постановили взыскать 7,1 млн рублей.

Общая задолженность составляет 23,9 миллиона рублей за счет неустойки и штрафа, которые теперь хотят взыскать с «Капельницы».