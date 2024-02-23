Эксперт прокомментировал пластику Анны Asti
Анна Дзюба, выступающая под сценическим псевдонимом Анна Asti, неоднократно обращалась за помощью к специалистам, чтобы улучшить внешность. Пластический хирург Александр Катков оценил результаты с точки зрения профессионала. Он отметил, что певице все вмешательства делали очень аккуратно, так что не заметно ни побочных явлений, ни следов. Об этом пишет портал passion.ru.
Катков считает, что Анна сделала очень удачную ринопластику. Также ей убрали «пухлость» щек и подкорректировали овал лица.
«Когда Анна взялась за свою внешность, то избавилась от комков Биша и увеличила углы нижней челюсти. Овал лица стал более вытянутым, а щеки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными», — сказал хирург.
Губам певицы придали объем, а исхудавшим в результате диет ягодицам - формы.
Ранее СМИ писали, что Анна Asti вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным на время покинула Россию. Источник сообщил, что она намерена переждать зиму и вернуться к выступлениям в России уже в марте.