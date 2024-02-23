Эксперт прокомментировал пластику Анны Asti

Анна Дзюба, выступающая под сценическим псевдонимом Анна Asti, неоднократно обращалась за помощью к специалистам, чтобы улучшить внешность. Пластический хирург Александр Катков оценил результаты с точки зрения профессионала. Он отметил, что певице все вмешательства делали очень аккуратно, так что не заметно ни побочных явлений, ни следов. Об этом пишет портал passion.ru.