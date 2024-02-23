Объявлено о появлении нового альбома Аллы Пугачевой
Новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.» должен появиться 1 марта на всех стриминговых платформах. Ранее концерт был доступен на YouTube, теперь же его можно будет слушать в аудиоформате. Как информирует СтарХит, в альбом вошли live-версии композиций, исполненных в 2019 году на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.».
Публика услышит 11 новых песен. Оставшиеся 9 композиций – хорошо известные хиты в новых оранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».
Звукорежиссер Анатолий Лопатин отметил, что выход нового альбома никак не связан с приездом Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна действительно обращалась в студию в Твери, где записала несколько треков, но, как сказал руководитель студии, эти записи - для домашнего использования.
Ранее продюсер, режиссер и телеведущий Виктор Кинн объяснил присвоение звания Примадонны российской эстрадной певице Алле Пугачевой.
«Особенно после того, как она съездила на "Евровидение" и спела песню "Примадонна", то ей и приписали это звание Примадонны. Она и так с ним смирилась, свыклась и стала принимать его как должное», — сказал он.