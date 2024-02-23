Расторгуев исполнил фронтовой хит рэпера ST

«Обратная связь, которую я получил от ребят была мне очень приятна. И когда прозвучал вопрос: „Почему до сих пор не выпустил?“, я подумал: „А ведь, действительно, почему?“ И сказал, что, по возвращению, выпущу. Сказал — сделал! Так эта песня вышла в моем — авторском исполнении», - рассказывал рэпер.