Расторгуев исполнил фронтовой хит рэпера ST
Александр Степанов, известный публике как рэпер ST, впервые исполнил песню «Дай ему сил» в зоне СВО для спецназовцев Росгвардии.
«Обратная связь, которую я получил от ребят была мне очень приятна. И когда прозвучал вопрос: „Почему до сих пор не выпустил?“, я подумал: „А ведь, действительно, почему?“ И сказал, что, по возвращению, выпущу. Сказал — сделал! Так эта песня вышла в моем — авторском исполнении», - рассказывал рэпер.
Трек мгновенно обрел популярность, его начали использовать в патриотических роликах. И вот Александр сообщил подписчикам: его песню исполнит «Любэ».Об этом сообщает СтарХит.
Николай Расторгуев спел «Дай ему сил» со сцены Crocus City Hall совместно с Большим детским хором. Новый хит группа исполнила в рамках юбилея. Коллективу исполнилось 35 лет.
Ранее солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал журналистам, как купил для российских солдат грузовик «Урал» во время гастролей.