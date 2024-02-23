Джигану и Самойловой пришлось снизить цену продаваемого дома

Джиган и Оксана Самойлова не могут продать свой особняк в поселке Шато-Соверен на Новой Риге. В 2018 году они покупали его в ипотеку за 199 миллионов рублей. Ипотека пока еще не выплачена.

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Изначально звездная пара оценила свою недвижимость в 200 миллионов, но покупателей за такую сумму не нашлось. Теперь цена за дом снижена до 155 миллионов рублей. Кадастровая стоимость дома при этом составляет 38 млн рублей.

Как информируют news.ru, особняк облицован натуральным камнем, внутри расположены гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал и хаммам. На участке также есть гостевой дом, бассейн и две беседки.

Супруги с детьми в этом особняке не живут. До недавнего времени они снимали большой дом в Agalarov Estate на берегу реки Белянки в Истринском районе за три миллиона рублей ежемесячно. Но недавно Оксана написала, что они переезжают. По ее словам, новое жилье находится рядом со старым, «больше по размеру и больше подходит для семьи с четырьмя детьми».