Ивлеева поздравила россиян с Днем защитника Отечества
Анастасия Ивлеева, ставшая героиней скандала после организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор», обратилась к гражданам России с поздравлением в честь 23 февраля.
В Телеграм-канале блогер пожелала здоровья и сил всем защитникам Родины.
«Поздравляю всех защитников Отечества! Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов. Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!» - написала она.
Как информирует gazeta.ru, Даниил Безсонов, заместитель министра информации Донецкой народной республики, 22 февраля рассказал. что Ивлеева планирует поездку в ДНР. Безсонов считает, что таким образом блогер надеется вернуть уважение и доверие россиян.
В Госдуме возможный визит Анастасии Ивлеевой в новые регионы России сочли нецелесообразным. Об этом заявила первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
«Я думаю, она там никому не нужна. Если она гуманитарную помощь начнет собирать и отправлять, то это нормально. Я думаю, вряд ли ее там будут рады видеть. Она кто вообще? Насчет "артист" я не уверена, что кто-нибудь ее там знает», — высказалась депутат.