Ивлеева поздравила россиян с Днем защитника Отечества

«Я думаю, она там никому не нужна. Если она гуманитарную помощь начнет собирать и отправлять, то это нормально. Я думаю, вряд ли ее там будут рады видеть. Она кто вообще? Насчет "артист" я не уверена, что кто-нибудь ее там знает», — высказалась депутат.