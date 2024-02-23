Появились новости о состоянии директора «Ленкома»

Марка Варшавера , которого ранее госпитализировали двусторонней пневмонией, выписали из больницы. Ему провели контрольное обследование, которое показало, что 76-летний Марк Борисович пошел на поправку, болезнь уходит, и наметилась стойкая положительная динамика.

Уже можно долечиваться амбулаторно, так что заслуженный деятель искусств РФ направлен восстанавливаться домой Как сообщает «Московский Комсомолец», на работу в театр он вернется еще не скоро – пока что ему предписан постельный режим.