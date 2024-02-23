Появились новости о состоянии директора «Ленкома»
Марка Варшавера, которого ранее госпитализировали двусторонней пневмонией, выписали из больницы. Ему провели контрольное обследование, которое показало, что 76-летний Марк Борисович пошел на поправку, болезнь уходит, и наметилась стойкая положительная динамика.
Уже можно долечиваться амбулаторно, так что заслуженный деятель искусств РФ направлен восстанавливаться домой Как сообщает «Московский Комсомолец», на работу в театр он вернется еще не скоро – пока что ему предписан постельный режим.
Директор театра сообщил журналистам, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится.
«Хочу всем пожелать только здоровья. Будьте аккуратны со своим здоровьем. Сегодня много болеющих людей. Надо обязательно лечиться и немножко побыть дома, чтобы выздороветь окончательно», – отметил Варшавер.