Кудрявцева рассказала о состоянии после операции
Лере Кудрявцевой пришлось делать операцию после тяжелой травмы. Она пострадала, выполняя танцевальные па, прямо на съемочной площадке.
«Как сказал врач, бедро еще не вернулось на место, а нога уже приземлилась, и произошло скручивание. В итоге связка в колене порвалась, тазобедренная кость стукнулась о голень — отсюда еще и перелом. Теперь я точно знаю, что такое искры из глаз», - жаловалась телеведущая в социальной сети.
Как рассказывает СтарХит, звезда госпитализирована в клинику Министерства обороны и ей уже провели операцию.
Лера уже вышла на связь с подписчиками.
«Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию», — написала она в микроблоге.
Кудрявцева делится с читателями негативными последствиями своего состояния. По ее словам, посетители часто приносят сладости, которые плохо отражаются на фигуре.
«Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок», - жалуется телеведущая.