Кудрявцева рассказала о состоянии после операции

«Как сказал врач, бедро еще не вернулось на место, а нога уже приземлилась, и произошло скручивание. В итоге связка в колене порвалась, тазобедренная кость стукнулась о голень — отсюда еще и перелом. Теперь я точно знаю, что такое искры из глаз», - жаловалась телеведущая в социальной сети.