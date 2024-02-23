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Кудрявцева рассказала о состоянии после операции

Лере Кудрявцевой пришлось делать операцию после тяжелой травмы. Она пострадала, выполняя танцевальные па, прямо на съемочной площадке.

Кудрявцева рассказала о состоянии после операции
© РИА Новости

«Как сказал врач, бедро еще не вернулось на место, а нога уже приземлилась, и произошло скручивание. В итоге связка в колене порвалась, тазобедренная кость стукнулась о голень — отсюда еще и перелом. Теперь я точно знаю, что такое искры из глаз», - жаловалась телеведущая в социальной сети.

Как рассказывает СтарХит, звезда госпитализирована в клинику Министерства обороны и ей уже провели операцию.

Лера уже вышла на связь с подписчиками.

«Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию», — написала она в микроблоге.

Кудрявцева делится с читателями негативными последствиями своего состояния. По ее словам, посетители часто приносят сладости, которые плохо отражаются на фигуре.

«Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок», - жалуется телеведущая.

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