Лазарев помог «диско-бабушке» с жильем
Сергей Лазарев выполнил свое обещание. Он арендовал квартиру для 65-летней Лидии Уляшевой из Сыктывкара. Пожилая женщина так зажигательно отплясывала на концерте певца, что ролики с ее танцами попали в интернет.
Как оказалось, «диско-бабушка» в городе довольно известна – организаторы концертов иногда пускают пенсионерку с маленькой пенсией на выступления артистов бесплатно. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
Лазарев опубликовал ролик с Уляшевой в своем микроблоге, и видео вызвало шквал откликов от поклонников певца. Сергей решил узнать, как живет героиня ролика. Оказалось, что живет Лидия Витальевна трудно. Оплата маленькой комнаты в общежитии почти без удобств «съедает» пости всю пенсию. Родных у пенсионерки нет, а из собственности – только полуразрушенный домик в деревне.
Артист поговорил с Уляшевой и пообещал помочь с решением жилищной проблемы. И вот в Телеграм-канале Лазарев отчитался перед подписчиками – квартира найдена и женжина уже переехала.
«Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру - с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором - все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать. Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки - район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал… Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали! Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!» - сообщил исполнитель.
Ранее СМИ писали, что история с бабушкой заинтересовала и рэпера Джигана и его жену Оксану Самойлову, которые вызвались исполнить давнюю мечту пенсионерки – побывать в Москве. Поехать в столицу старушка не могла из-за нехватки средств. Ее пенсия составляет 15 тысяч рублей.