Лазарев помог «диско-бабушке» с жильем

«Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру - с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором - все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать. Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки - район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал… Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали! Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!» - сообщил исполнитель.