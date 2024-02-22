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Гарик Харламов отменил съемки из-за болезни

Российский комик Гарик Харламов отменил ближайшие съемки из-за болезни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Гарик Харламов рассказал о своей болезни
© РИА Новости

По словам Харламова, врачи поставили ему диагноз «пневмония». Послушавшись совета медиков, комик принял решение отменить ближайшие съемки. При этом Харламов уточнил, что уже неделю не выходит из дома из-за плохого самочувствия.

«Столкнулся с малоприятной штуковиной, которая называется пневмония. Уже неделю лежу на больничном и еще столько же, видимо, буду лежать. Второй год подряд перед днюхой какая-то оказия», — заявил он.

Комик также добавил, что болеет пневмонией впервые в жизни. Помимо этого, он пожелал своим подписчикам беречь здоровье и не затягивать с обращением к врачу.

Ранее Гарик Харламов расстался со своей девушкой актрисой Катериной Ковальчук.

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