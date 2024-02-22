Гарик Харламов рассказал о своей болезни

Гарик Харламов отменил съемки из-за болезни
Российский комик Гарик Харламов отменил ближайшие съемки из-за болезни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Харламова, врачи поставили ему диагноз «пневмония». Послушавшись совета медиков, комик принял решение отменить ближайшие съемки. При этом Харламов уточнил, что уже неделю не выходит из дома из-за плохого самочувствия.
«Столкнулся с малоприятной штуковиной, которая называется пневмония. Уже неделю лежу на больничном и еще столько же, видимо, буду лежать. Второй год подряд перед днюхой какая-то оказия», — заявил он.
Комик также добавил, что болеет пневмонией впервые в жизни. Помимо этого, он пожелал своим подписчикам беречь здоровье и не затягивать с обращением к врачу.
Ранее Гарик Харламов расстался со своей девушкой актрисой Катериной Ковальчук.