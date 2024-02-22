Поклонник ударил Бузову микрофоном по лицу

При слове «концерт» у публики сразу же возникают приятные и яркие эмоции. Свет софитов, громкие хиты, совместное пение с целой гурьбой гостей мероприятия, включенные фонарики на телефонах и тысячи фотографий, которые останутся в воспоминаниях поклонников той или иной звезды. Но не всегда события проходят гладко.

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Увы, но Ольге Бузовой однажды пришлось испытать на себе суматоху концертной деятельности, что повлекло за собой травму. К счастью, непреднамеренную, однако, осадок у певицы остался.

Во время одного выступления в Дубае на сцену к девушке неожиданно выскочил разгоряченный поклонник, который своенравно хотел выхватить у девушки микрофон. Из-за препираний Ольге случайно разбили губу. Но, как известно, Бузова очень профессиональна. Допустить срыва концерта она не могла и продолжила петь, чтобы не акцентировать внимание на негативе и не портить настроение тем, кто пришел отдохнуть в этот особенный вечер.