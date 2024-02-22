Рэпер Scally Milano завил о раскаянии в суде

Смольнинский районный суд Петербурга ограничился предупреждением в отношении рэпера Даниила Дмитриева (творческий псевдоним - Scally Milano) после того, как он раскаялся и пообещал "очистить" свое творчество. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"От представителя Дмитриева в суд поступило ходатайство, где указано, что Дмитриев искренне раскаивается в содеянном. Более того, в своем канале [он] опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру", - говорится в сообщении.

Представители рэпера также отметили, что это первый прецедент в российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает собственное творчество от опасной информации.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что 22 февраля Смольнинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров), в отношении Даниила Дмитриева (Scally Milano) и ограничился предупреждением после того, как 22 апреля 2023 года в концертном зале "Гигант холл" Дмитриев публично исполнил музыкальную композицию "Секс. Деньги. Наркотики". Проведенная экспертиза показала, что в композиции содержится побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а содержимое песни является пропагандой наркотических средств и психотропных веществ.

В январе этого года Калининский районный суд Петербурга признал песню рэпера, размещенную в интернете, запрещенной, поскольку там содержится нецензурная брань и пропаганда употребления психоактивных веществ.