Дело Scally Milano о пропаганде наркотиков в треках рассмотрели в суде

Дело рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) о пропаганде наркотиков рассмотрели в Смольнинском суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов.

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От представителя артиста в суд поступило ходатайство, где указано, что он искренне раскаивается в содеянном. Суд также учел, что в своем канале рэпер опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пропагандирующей наркотики лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру.

«Представитель дополнил, что данные действия исполнителя — первый подобный прецедент в российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации», — рассказали в пресс-службе.

Учитывая эти данные, суд ограничился вынесением предупреждения Дмитриеву.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант пообещал, что переформатирует свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.