Певица Любовь Успенская назвала свою дочь очень талантливой телкой
Певица Любовь Успенская на шоу Павла Воли объяснила, почему ей не стыдно за поющую дочь Татьяну Плаксину.
«Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно», — подчеркнула Успенская.
В начале декабря Любовь Успенская заявила, что дочь Татьяна сопровождает ее на гастролях, так как учится быть звездой. Успенская добавила, что прежде всего она намерена помочь дочери выпустить в следующем году альбом, посетовав при этом на нехватку времени.
Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у нее родилась дочь Татьяна. В марте 2023 года Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей.