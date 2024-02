Возлюбленный Меган Фокс впервые высказался о выкидыше актрисы

Возлюбленный актрисы Меган Фокс , американский рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, впервые высказался о выкидыше артистки. Об этом сообщает US Weekly.

Музыкант выпустил новый трек под названием Don’t Let Me Go, в котором признался, что не может забыть о случившимся.