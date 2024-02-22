Популярный комик раскрыл отношение к КВН

Звезда шоу «Импровизаторы» на канале СТС, комик Дмитрий Позов заявил, что перестал оценивать КВН как юмористический проект. Свое отношение к телеигре он раскрыл в выпуске шоу «Бес комментариев», доступном на YouTube.

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Позов напомнил, что раньше и он, и его жена играли в КВН. Он подчеркнул, что просмотр телеигры стал для них семейной традицией. По словам популярного комика, он обычно включает передачу с супругой фоном во время еды.

Он уточнил, что после просмотра не обсуждает с женой, были ли шутки, прозвучавшие в эфире, смешными или нет.

«Мы просто его (КВН — прим. «Ленты.ру») перестали оценивать с точки зрения качества», — добавил юморист.