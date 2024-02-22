Киркоров появится в эфире еще одного телеканала

Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир ТНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Артист снова появится в музыкальном шоу «Конфетка». Передача с участием поп-короля выйдет в эфир уже в эту субботу, 24 февраля. В прошлом году Киркоров выступал в проекте с фееричным номером, а в этот раз он исполнит песню в дуэте с другим артистом.

Ранее Киркоров, которого в конце прошлого года осудили за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, вернулся в эфир телеканала НТВ. Он возглавил жюри пятого сезона шоу «Маска». В первом выпуске передачи певец заявил, что «исправился» и впредь «будет вести себя хорошо».