Холостяк Митя Фомин рассказал, какие пары в шоу-бизнесе считает крепкими

Певец Митя Фомин рассказал, какие известные пары в российском шоу-бизнесе считает самыми крепкими. Его слова передает «Пятый канал».

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Фомин считает, что примером прекрасных отношений можно назвать артистов Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова, которые в браке с 2013 года. В 2017 году они впервые стали родителями, у них появилась дочь Амелия, которую они по-прежнему не показывают в соцсетях, несмотря на многочисленные просьбы поклонников.

Также исполнитель выделил певцов Наталью Подольскую и Владимира Преснякова. Пара поженилась 5 июня 2010 года, и через пять лет у них родился мальчик Артемий, а 22 октября 2020 года у супругов появился еще один ребенок, его назвали Иваном.

Замкнули список Фомина певица Ханна и ее супруг, продюсер Пашу, которые состоят в браке с 2015 года. У них двое детей: дочь Камилла, которой в феврале 2024 года исполнился год, а также пятилетняя Адриана.