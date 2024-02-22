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Певица Цыганова посоветовала Собчак пройти по пути богатой еврейской блудницы

Певица Вика Цыганова в интервью mk.ru посоветовала Ксении Собчак пройти по пути «очень богатой еврейской блудницы» Иды Рубинштейн.

Цыганова высказалась о Собчак после вечеринки Ивлеевой
© Газета.Ru

«Если это покаяние, то должно быть как у очень богатой еврейской блудницы Иды Рубинштейн, которая сначала пропагандировала свою бисексуальность и подрывала все устои общества, а на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях. Последует ли ее примеру Ксения Собчак, мы не знаем. Сейчас ее притопили, грубо говоря, но где ее тушка всплывет, мы, честно говоря, еще не знаем», — высказалась Цыганова.

Она также выразила мнение, что не стоит верить покаяниям Филиппа Киркорова, Лолиты и других гостей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка убеждена, что все звездные извинения были написаны одним человеком «под копирку». По мнению Цыгановой, эти знаменитости «объявили войну нашей религии».

Собчак высказалась о скандале вокруг вечеринки Ивлеевой

Помимо этого, певица подчеркнула, что сейчас России нужны патриотические песни, которые смогут поднять дух россиян. Цыганова считает, что «старая гвардия шоу-бизнеса» пишет неискренние гламурные песни, от которых артистку тошнит.

Шоу-бизнес
Вика Цыганова
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