Цыганова высказалась о Собчак после вечеринки Ивлеевой

«Если это покаяние, то должно быть как у очень богатой еврейской блудницы Иды Рубинштейн, которая сначала пропагандировала свою бисексуальность и подрывала все устои общества, а на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях. Последует ли ее примеру Ксения Собчак, мы не знаем. Сейчас ее притопили, грубо говоря, но где ее тушка всплывет, мы, честно говоря, еще не знаем», — высказалась Цыганова.