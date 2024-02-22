Продюсер объяснил, почему Ивлеевой не стоит ехать в ДНР после скандала

«Думаю, Ивлеевой правильно было бы уйти на время из инфополя, так как ее имя и ассоциации с ней вызывают негативную реакцию и сопротивление. Если она, как издание пишет, рискнет, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит», — пояснил Рудченко.