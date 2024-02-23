Ивлеева опубликовала первый пост за долгое время

Телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за долгое время проявила активность в соцсетях, видео появилось в ее Telegram-канале. Блогер посетила концерт донецкого рэпера ОМ в Москве.

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Она поблагодарила исполнителя за выступление. Публикацию телеведущая дополнила фразой: «Сила в делах!».

На этом же концерте рэпер со сцены крайне негативно высказался против возможного приезда блогера в Донбасс, пишет Telegram-канал SHOT. Слухи о поездке активно распространяются в интернете. По мнению музыканта, «когда в регион приезжают люди типа Ивлеевой, — это самое настоящее оскорбление».

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предположил, что телеведущая могла бы работать в реабилитационных центрах для участников СВО. При этом он сомневается в искренности желания Ивлеевой и других участников ее «голой» вечеринки помогать армии. Гости скандального мероприятия не заслуживают такого пристального внимания, все «извинительные» шаги от них будут «показухой», уверен Гибатдинов.