Роман с Ургантом, скандал с Жириновским: что происходит с Аллой Михеевой

Актриса Алла Михеева успела запомниться россиянам по участию в телешоу «Вечерний Ургант». Интерес к ней подогревался горячими фотосессиями в мужских журналах. За годы участия в программе она успела попасть в скандал с Владимиром Жириновским, а в Сети распространялись слухи о романе Аллы с Иваном Ургантом. RuNews24 рассказал, куда пропала знаменитость после закрытия передачи.

Чем Михеева занимается после закрытия «Вечернего Урганта»?

После завершения работы в «Вечернем Урганте» Михеева продолжила вести различные мероприятия и участвовать в телепроектах. Например, в марте 2023 года она стала членом жюри Высшей лиги КВН. Позднее, летом, звезда отправилась на отдых в Грецию, о чем подробно рассказывала в соцсетях.

По возвращению Михеева приняла участие в туре хореографа Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе». Серия мероприятий проходила в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который восстанавливался после болезни и ампутации. Алла выступала в дуэте с фигуристом Иваном Букиным. Позднее она приняла участие в зимней постановке Авербуха в Москве.

Отношение к спецоперации и скандал с украинцами

Свое отношение к спецоперации Михеева высказала еще в феврале 2022 года, когда опубликовала в социальных сетях «черный квадрат». Он стал символом призыва к властям РФ отказаться от боевых действий. После этого публичных комментариев относительно конфликта на Украине звезда не делала.

Позднее ведущая попала в скандал из-за вечеринки в Куршевеле, организатором которой выступила победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018» Карина Жосан. Михеева опубликовала кадры с мероприятия, на которых пользователи соцсетей заметили украинцев. На Аллу обрушился шквал критики, однако артистка заявила, что непричастна к этой вечеринке.

«Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас [с подругой] розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», — заявляла Алла.

Дальнейшего развития скандальная ситуация для Михеевой не получила и вскоре про инцидент забыли.

Был ли у нее роман с Ургантом?

Еще до закрытия «Вечернего Урганта» в Сети ходили слухи, что Михеева встречается с Ургантом. Сама Алла в ответ на эти намеки шутила, что она «единственная в России девушка, которая не мечтает об Иване Андреевиче».

Более подробно об отношениях с Ургантом она рассказала в интервью после закрытия шоу. По словам Михеевой, они дружат и вместе занимаются организацией корпоративов в Москве. Телеведущая назвала несправедливой критику в адрес актера и выразила надежду, что «Вечерний Ургант» вернется в эфир.

«Надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», — поделилась знаменитость.

Отметим, что свою личную жизнь Михеева скрывает. По слухам, в 2017 году у нее был роман с оператором Сергеем Канчером. Спустя некоторое время ее заметили в компании бывшего возлюбленного певицы Ольги Бузовой Тимофея Майорова.

Скандал с Жириновским

Из-за своего умения задавать провокационные вопросы Алла неоднократно оказывалась в центре скандалов. Один из таких произошел с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским — острые ответы политика вышли в эфир «без купюр». Это не понравилось пресс-службе лидера партии, и они запретили Михеевой приближаться к нему.