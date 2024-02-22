Звезда «Ворониных» пристыдила рэпера из-за отношения к девушкам

«Да потому, что «приличная» девушка не может появиться там, где вы сами же обитаете: в кальянных, кабаках, клубах, в тиндерах для быстрого дейтинга. Или не может конкурировать с «высшей лигой» (профессиональных охотниц). На кого вы сами подписаны, кого лайкаете, разве это не пышногрудые и попастые модели, певицы в купальниках?» — возмутилась актриса.