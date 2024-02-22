Гарик Харламов слег с пневмонией

Известный комик и актер Гарик Харламов ("Теща", "Гусар") уже неделю лечится от пневмонии. С грустью он сообщил подписчикам в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), что сталкивается с проблемами со здоровьем накануне дня рождения уже второй год подряд.