Гарик Харламов слег с пневмонией
Известный комик и актер Гарик Харламов ("Теща", "Гусар") уже неделю лечится от пневмонии. С грустью он сообщил подписчикам в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), что сталкивается с проблемами со здоровьем накануне дня рождения уже второй год подряд.
"Столкнулся с малоприятной штуковиной, неделю лежу на больничном, еще столько же лежать. Берегите здоровье, не выбегайте полураздетые на мороз. Начали кашлять - идите проверяйтесь, сейчас частая история", - предостерегает комик.
Он также сообщил, что некоторые шоу выйдут в эфир без его участия.
Харламов не унывает, отмечая, что появилось много свободного времени, которые он заполняет просмотров фильмов. Пост артиста собрал тысячи отметок "нравится" и сотни комментариев с пожеланиями скорого выздоровления.