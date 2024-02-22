Регина Тодоренко похвасталась прессом на фото в кроп-топе

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась фигурой на фото в кроп-топе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

33-летняя знаменитость запечатлела себя в раздевалке, позируя перед зеркалом в черном спортивном бюстгальтере и шортах с заниженной талией. Она продемонстрировала пресс и мышцы на согнутой в локте руке. При этом звезда завязала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.

«Ну здравствуй, мамуля двоих детей! Если бы вы знали, как я сейчас собой горжусь», — подписала кадр инфлюэнсерша.