Актриса Натали Портман впервые высказалась о разводе с мужем. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.
Натали Портман рассказала, что в тот период слухи вокруг ее семьи не прекращались. Однако актриса так и не ответила на вопрос: развелась ли она с мужем.
«Это ужасно, и у меня нет никакого желания вносить в это свой вклад», — высказалась Портман.
В январе Натали Портман объявила о переезде в другую страну вместе с детьми на фоне слухов о разводе с Бенжаменом Мильпье. Тогда инсайдеры Daily Mail подтвердили слухи и сообщили, что Натали Портман готовится подать на развод с Бенджамином Миллепье, несмотря на его попытки наладить отношения после измены. Актриса взяла время, чтобы осмыслить все и исцелиться. Она пытается найти наилучший способ рассказать детям о разводе и оформить все бумаги.
«Натали нужно было время, чтобы прийти в себя, и окружающие знают, какая она сильная женщина и как она предана своему делу, в том числе расширению прав и возможностей женщин», — заключил инсайдер.
В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у пары родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.