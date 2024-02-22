Актриса Натали Портман впервые высказалась о разводе с мужем. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.

© Газета.Ru

Натали Портман рассказала, что в тот период слухи вокруг ее семьи не прекращались. Однако актриса так и не ответила на вопрос: развелась ли она с мужем.

«Это ужасно, и у меня нет никакого желания вносить в это свой вклад», — высказалась Портман.

В январе Натали Портман объявила о переезде в другую страну вместе с детьми на фоне слухов о разводе с Бенжаменом Мильпье. Тогда инсайдеры Daily Mail подтвердили слухи и сообщили, что Натали Портман готовится подать на развод с Бенджамином Миллепье, несмотря на его попытки наладить отношения после измены. Актриса взяла время, чтобы осмыслить все и исцелиться. Она пытается найти наилучший способ рассказать детям о разводе и оформить все бумаги.

«Натали нужно было время, чтобы прийти в себя, и окружающие знают, какая она сильная женщина и как она предана своему делу, в том числе расширению прав и возможностей женщин», — заключил инсайдер.