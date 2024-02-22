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Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой

Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источники.

Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой
© ТАСС

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — пишет издание со слов источника.

Собеседник отметил, что несмотря на разрыв отношений актер хочет, чтобы они с Эльсиной остались друзьями.

Хайрова родилась в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров. Карьера девушки строилась в модельном бизнесе. Она позировала для популярных брендов.

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