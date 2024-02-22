Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой

Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источники.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — пишет издание со слов источника.

Собеседник отметил, что несмотря на разрыв отношений актер хочет, чтобы они с Эльсиной остались друзьями.