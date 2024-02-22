«Большой гонор»: продюсер рассказал о вражде Пугачевой и Ротару

Певица София Ротару уже в 80-е и 90-е годы, выступая на концертных площадках по всему СССР, была артисткой и человеком с очень большим гонором, поэтому конкурировала с Аллой Пугачевой за место главной певицы советской и российской эстрады, сказал в интервью NEWS.ru продюсер и режиссер Виктор Кинн. Он назвал Ротару исполнительницей со «специфически народным образом», которому она никогда не изменяла.

Человек с очень большим гонором, цену себе знала. Голосина у нее был, конечно, слава Богу! своему «специфически народному» образу она никогда не изменяла — украинско-молдавская певица, — подчеркнул Кинн.

Друг друга Ротару и Пугачева действительно недолюбливали, подтвердил режиссер. По его словам, они даже не участвовали в одних концертах.

Кинн добавил, что даже артисты, которые «сейчас имеют совесть плевать в СССР», — не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик.

«Взрастил их именно СССР», резюмировал собеседник издания, а дальше — «что выросло — то выросло».

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Ротару и Пугачева соревновались во всем, но между ними не было открытой конфронтации. Примадонна никогда бы не пошла против «хуторянки», как она легко это делала с другими артистами, потому что та была народной любимицей, указал он.