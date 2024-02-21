Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) рассказала в своем Telegram-канале о временном прекращении концертной деятельности. Она пояснила, что пошла на этот шаг из-за проблем со здоровьем.

Исполнительница заметила, что у нее 1,5 года назад начались проблемы со здоровьем. Из-за этого она была вынуждена отменять и переносить выступления.

По словам певицы, эти проблемы снова вернулись в ее жизнь, но в более серьезной форме. Она добавила, что некоторое время делала уколы, чтобы заблокировать боль и продолжать работать, пыталась закрывать глаза на свое состояние.

Вместе с тем, в последнее время организм стал бить в колокол, заявлять о необходимости заняться здоровьем и подумать о себе, призналась Zivert. Причину болевых синдромов она не уточнила.

Актриса подчеркнула, что все же останется в проекте «Голос», в котором выступает наставницей. Концерты, уточнила она, будут перенесены как минимум до осени.