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Продюсер объяснил присвоение звания Примадонны Пугачевой

Продюсер, режиссер и телеведущий Виктор Кинн объяснил присвоение звания Примадонны российской эстрадной певице Алле Пугачевой. Его слова приводит NEWS.ru.

Продюсер объяснил присвоение звания Примадонны Пугачевой
© РИА Новости

По словам Кинна, у исполнительницы «всегда было повышенное чувство собственной значимости и важности».

«Особенно после того, как она съездила на "Евровидение" и спела песню "Примадонна", то ей и приписали это звание Примадонны. Она и так с ним смирилась, свыклась и стала принимать его как должное», — сказал он.

Ранее известный советский актер, заслуженный артист России Борис Галкин объяснил высказывание Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Он подчеркнул, что по-настоящему благородный человек не позволил бы себе подобные заявления.

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