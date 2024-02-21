Дима Билан спел гимн России на открытии Игр будущего

Заслуженный артист РФ Дима Билан исполнил российский гимн на открытии Игр будущего в Казани. Вместе с ним спела «Серебряный голос России» Эльмира Калимуллина. Оба находившихся на сцене исполнителя, а также бэк-вокалисты были в белых нарядах.

Зал с первых нот стоя слушал гимн, включая президента Владимира Путина. В зрительном зале он находится между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане. С подобной инициативой выступил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой российского государства в Казани.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада предстоящему визиту лидеров иностранных государств в Казань, где пройдут Игры будущего. По его словам, одним из гостей станет президент Киргизии Садыр Жапаров.