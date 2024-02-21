Цыганова назвала обманом покаяние звезд после вечеринки Ивлеевой

Певица Вика Цыганова, исполнительница хитов «Ангел мой», «Любовь и смерть», призвала провести ротацию в сфере шоу-бизнеса. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Артистка заметила, что не следует верить объяснениям участников «голой вечеринки», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой.

«Все их покаяния под копирку написаны одним человеком и розданы им всем. Очевидно, что это обман. Самое главное оружие у лукавого», — пояснила Цыганова.

По ее мнению, исполнители объявили войну россиянам, религии, топчут кресты. Она добавила, что простить их невозможно.

Покаяние должно быть истинным, таким, как у танцовщицы Иды Рубинштейн, которая «на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях и умерла в доме престарелых», уточнила певица.

Цыганова подчеркнула, что в настоящее время не нужны гламурные песенки. Стране, добавила она, нужны песни, которые поднимают дух.

«Конечно же, нужна ротация этих звезд с перьями, как и ротация наших ребят на передовой, потому что это жизнь. Время диктует перемены», — резюмировала исполнительница.