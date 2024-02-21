Цыганова назвала обманом покаяние звезд после вечеринки Ивлеевой
Певица Вика Цыганова, исполнительница хитов «Ангел мой», «Любовь и смерть», призвала провести ротацию в сфере шоу-бизнеса. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Артистка заметила, что не следует верить объяснениям участников «голой вечеринки», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой.
«Все их покаяния под копирку написаны одним человеком и розданы им всем. Очевидно, что это обман. Самое главное оружие у лукавого», — пояснила Цыганова.
По ее мнению, исполнители объявили войну россиянам, религии, топчут кресты. Она добавила, что простить их невозможно.
Покаяние должно быть истинным, таким, как у танцовщицы Иды Рубинштейн, которая «на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях и умерла в доме престарелых», уточнила певица.
Цыганова подчеркнула, что в настоящее время не нужны гламурные песенки. Стране, добавила она, нужны песни, которые поднимают дух.
«Конечно же, нужна ротация этих звезд с перьями, как и ротация наших ребят на передовой, потому что это жизнь. Время диктует перемены», — резюмировала исполнительница.
Напомним, что Цыганова пользовалась большой популярностью в 90-е годы. В период с 1993 по 1997 она выпустила 7 альбомов. В них вошли такие песни, как «Русская водка», «Гроздья рябины», «Дед Щукарь», «Осень-девочка», «Грешница», «Атаман».