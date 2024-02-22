Поперечный о еде в США: «В России вкуснее в миллион раз»

Комик Данила Поперечный признался в подкасте блогера Эльдара Джарахова, что считает еду в России вкуснее чем в США.

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«У меня сейчас ощущение того, что все, к чему я привык в России, вкуснее в миллион раз», — заявил юморист.

Поперечный рассказал, что его жена Полина Чистякова сильно переживала после переезда в США, что они не могли найти аналогов тех продуктов, которыми питались на родине. При этом артист добавил, что в Америке тоже есть множество вкусных вещей, которых нет в России.

«Например, там есть хлеб для сэндвичей, который сделан из теста для круассанов», — рассказал комик.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и Чистякова эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.