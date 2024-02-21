Названа причина отзыва иска РАО к Киркорову
Шоумен Филипп Киркоров добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные в апреле 2022 года концерты в Государственном Кремлевском дворце, рассказали в Российском авторском обществе. В связи с этим организация отказалась от иска к певцу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РАО.
По данным агентства, сумма иска составляла 2 млн рублей.
«Общество заявило об отказе от исковых требований к ИП Киркорову Ф.Б. в связи с тем, что на расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение», — отметили в пресс-службе.
В РАО уточнили, что требования общества были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания.
Ранее в пресс-службе сообщили, что Киркоров нарушил исключительные права таких композиторов и исполнителей, как Alex Davia и Егор Крид («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Олег Газманов («Единственная моя») и ряда других.