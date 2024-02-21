Названа причина отзыва иска РАО к Киркорову

Шоумен Филипп Киркоров добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные в апреле 2022 года концерты в Государственном Кремлевском дворце, рассказали в Российском авторском обществе. В связи с этим организация отказалась от иска к певцу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РАО.