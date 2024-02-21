Гребенщиков рассказал о штрафе в $25 тыс. Алалыкиной после ухода из «Фабрики»

«Мне кажется, на примере Маши Алалыкиной потом повально со всеми женскими группами стали прописывать в контракте: «Хочешь уйти — плати €250 тыс. (почти 25 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»)», — заявил Гребенщиков.

Музыкант считает, что Алалыкина подвела группу. Он вспомнил, что певице пришлось тогда выплатить неустойку в размере $25 тыс., то есть примерно 2 млн рублей по нынешнему курсу. Гребенщиков также добавил, что сейчас участники «Фабрики звезд» не поддерживают связь с Алалыкиной. При этом артист заявил, что во время своего участия в проекте певица показывала себя трудоспособным человеком — она больше всех хотела выступать на сцене.