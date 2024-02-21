Рианна выпустит новый альбом впервые за восемь лет

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) рассказал, что барбадосская певица Рианна выпустит новый альбом. Об этом сообщает People.

По словам музыканта, в настоящее время исполнительница работает над первым за восемь лет музыкальным альбомом. Последний она выпустила в 2016 году.

В декабре сообщалось, что Рианна появилась на публике в роскошных украшениях за 10,6 миллиона рублей. Тогда артистка пришла на вечеринку, которая была посвящена запуску новой коллекции спортивной обуви Fenty x Puma Creeper Phatty в Лос-Анджелесе.