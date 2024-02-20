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С Анны Asti потребовали свыше 600 тыс. рублей

Выступление на «голой вечеринке», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой, привело к тому, что певицу Анну Asti (Анну Дзюбу) начали преследовать неудачи, пишет «Комсомольская правда».

С Анны Asti потребовали свыше 600 тыс. рублей
© РИА Новости

Организаторы отменили ряд концертов с ее участием, убрали артистку из новогодних программ на телевидении, исключили исполнительницу из списков звезд, приглашенных на корпоративы.

Кроме того, на днях в Арбитражный суд города Москвы был подан иск на лейбл певицы на сумму 612 532 рубля.

По данным газеты, истцом выступила организация ООО «Неформат». О ней известно, что в 2020 году она судилась с Первым каналом из-за показа клипов группы t.A.T.u. в программе «Пусть говорят».

Таким образом, предположили журналисты, речь может идти о возможном нарушении Анной Асти авторских прав.

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